Два человека погибли при столкновении Lada Granta с грузовиком в Самарской области

В пятницу, 7 марта, в Самарской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 9:00 на 22 км дороги Похвистнево — Клявлино столкнулись грузовик Scania и Lada Granta. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.
В связи с трагедией Похвистневская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!