Два человека погибли при столкновении Lada Granta с грузовиком в Самарской области

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В пятницу, 7 марта, в Самарской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области