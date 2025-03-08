В Сызрани в ДТП с Lada Priora и китайской иномаркой пострадали два человека

В пятницу, 7 марта, в Сызрани столкнулись Lada Priora и Chery Tiggo, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным Госавтоинспекции, в 23:00 в районе дома № 34 по ул. Советская водитель китайской иномарки при повороте не уступила дорогу Lada Priora, пользующейся преимуществом проезда перекрестка. В результате столкновения, отечественный автомобиль отбросило на опору ЛЭП.

С места ДТП госпитализированы водитель Lada Priora и ее 27-летняя пассажир.