В Самаре иномарка врезалась в столб и загорелась

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В субботу, 8 марта, в Самаре автомобиль Nissan Almera наехал на световую опору и загорелся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области