На трассе под Самарой столкнулись трактор и легковушка

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В среду, 12 марта, ДТП произошло около пос. Прибрежный в Самаре. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области