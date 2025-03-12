В Кинельском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В среду, 12 марта, на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград столкнулись три автомобиля - KIA Soul, ВАЗ 2199 и Нива, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС. ДТП произошло в 17:34 на 13-м км автодороги.
В результате происшедшего пострадали водитель и пассажир ВАЗа, их передали медработникам для госпитализации в больницу им. Семашко.
На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ № 14 ПСО № 34 противопожарной службы Самарской области, сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!