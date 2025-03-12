В Кинельском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

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В среду, 12 марта, на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград столкнулись три автомобиля - KIA Soul, ВАЗ 2199 и Нива, сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС. ДТП произошло в 17:34 на 13-м км автодороги.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ