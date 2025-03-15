В Тольятти водитель сбил пожилую женщину

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В пятницу, 14 марта, в 16:3 в Центральном районе Тольятти 22-летний водитель за рулем ВАЗ 2107 сбил стоявшую 88-летнюю женщину, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области