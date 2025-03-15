В Самаре пострадал 20-летний пешеход, бесцельно стоявший на дороге

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В пятницу, 14 марта, в 15:05 в Самаре произошло ДТП с участием 20-летнего пешехода, который стоял на дороге и не собирался ее переходить. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области