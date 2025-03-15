В Самарской области погиб пассажир автомобиля Skoda, врезавшегося в КамАЗ

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В субботу, 15 марта, в 12:30 на 136 километре автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Skoda, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области