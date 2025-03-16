В Отрадном "паровозиком" столкнулись три иномарки

В субботу, 15 марта, в 21:00 в Отрадном произошло ДТП с участием трех иномарок. Пострадал один из пассажиров, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На 90,75 км трассы "Самара-Бугуруслан" 29-летний водитель за рулем Hyundai Solaris двигался в направлении Бугуруслана. В пути он столкнулся с движущимся впереди Škoda Roomster под управлением 70-летнего мужчины.

От удара автомобиль чешского производства наехал на впереди стоящий кроссовер Xcite X-Cross 7. Пассажиру Škoda Roomster — 62-летней женщине — после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение.