В Отрадном "паровозиком" столкнулись три иномарки

В субботу, 15 марта, в 21:00 в Отрадном произошло ДТП с участием трех иномарок. Пострадал один из пассажиров, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На 90,75 км трассы "Самара-Бугуруслан" 29-летний водитель за рулем Hyundai Solaris двигался в направлении Бугуруслана. В пути он столкнулся с движущимся впереди Škoda Roomster под управлением 70-летнего мужчины.
От удара автомобиль чешского производства наехал на впереди стоящий кроссовер Xcite X-Cross 7. Пассажиру Škoda Roomster — 62-летней женщине — после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!