При ДТП на трассе под Самарой пострадал человек

В воскресенье, 16 марта, в 17:19 на первом километре дороги "ст. Клявлино- Клявлино" в Клявлинском районе столкнулись Lada Granta и Lada Kalina. В результате Lada Granta съехала в кювет. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Отмечается, что в ДТП пострадал человек. Его госпитализировали в Похвистневскую ЦРБ.
Аварийно-спасательные работы на месте ДТП вели сотрудники ПСЧ 119 противопожарной службы Самарской области, которые, в частности, отключили АКБ и стабилизировали транспортные средства.
На месте аварии работали также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медики.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!