При ДТП на трассе под Самарой пострадал человек

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В воскресенье, 16 марта, в 17:19 на первом километре дороги "ст. Клявлино- Клявлино" в Клявлинском районе столкнулись Lada Granta и Lada Kalina. В результате Lada Granta съехала в кювет. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"