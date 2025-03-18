Водитель SsangYong сбил старушку на парковке самарского ТЦ

В понедельник, 17 марта, около 11:20 23-летний мужчина на SsangYong на парковке у ТЦ "Космопорт" совершил наезд на 86-летнюю женщину.

Пенсионерка госпитализирована, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Еще один пешеход попал под колеса в Самаре в понедельник. Им оказался 11-летний мальчик. На ул. Елизарова у дома № 34 его сбил 34-летний водитель на Kia Rio. Ребенок сам обратился в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.