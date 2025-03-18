Под Самарой в ДТП с грузовиками погиб один человек

Во вторник, 18 марта, около 11:30 на трассе Р-229 в Волжском районе около кафе "Барака" столкнулись два большегруза, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
Авария произошла на 43 км автодороги "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград". 31-летний водитель МАЗ не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с тягачом Scania.
Водитель Scania погиб на месте. Он был зажат в кабине. Во время работ по деблокировке спасатели использовали гидравлический инструмент: кусачками срезали дверь и стойку, а гидравлическим домкратом отжали приборную панель.
В 14:09 погибшего передали сотрудникам полиции.
Водитель МАЗ госпитализирован.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!