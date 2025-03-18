Под Самарой в ДТП с грузовиками погиб один человек

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Во вторник, 18 марта, около 11:30 на трассе Р-229 в Волжском районе около кафе "Барака" столкнулись два большегруза, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области