Ребенок попал под колеса иномарки на переходе в Южном городе

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Во вторник, 18 марта, около 12:50 у дома № 12 на Николаевском проспекте в Южном городе 65-летний мужчина на Toyota Camry совершил наезд на 11-летнего мальчика.

Фото: ГУ МВД по Самарской области