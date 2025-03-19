В Тольятти водитель ВАЗа попала в больницу после наезда на "отбойник"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 18 марта, на 971 км трассы М-5 "Урал" в 13:00 49-летняя женщина на Lada Kalina нарушила правила и допустила наезд на дорожное ограждение.

Фото: ГУ МВД по Самарской области