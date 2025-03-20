В Самаре на р. Волга открывается пассажирская навигация

С 20 марта с 14:00 из Самары в Рождествено начнут ходить теплоходы "Ом".

Ежедневно из Самары и Рождествено осуществляется по семь рейсов.

Из областной столицы теплоходы отправляются в 6:45, 8:15 (с заходом на Проран), 10:00, 14:00, 16:00 (Проран), 18:00 и 20:00.

Из Рождествено - 6:00, 7:30 (Проран), 9:00, 11:00, 15:00 (Проран), 17:00 и 19:00.