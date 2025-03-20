Мужчина и подросток пострадали в ДТП на "Обходе Тольятти"

В четверг, 20 марта, около 13:00 на 53 км трассы "Обход Тольятти" в Ставропольском районе произошло ДТП с участием автомобилей JAC и ВАЗ-2110, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
При столкновении машин пострадали водитель и 16-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Они переданы медработникам для госпитализации в Городскую больницу № 5 Тольятти.
Аварийно-спасательные работы на месте ДТП вели пожарные-спасатели ПСО № 30 противопожарной службы Самарской области. На месте работали также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!