Мужчина и подросток пострадали в ДТП на "Обходе Тольятти"

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В четверг, 20 марта, около 13:00 на 53 км трассы "Обход Тольятти" в Ставропольском районе произошло ДТП с участием автомобилей JAC и ВАЗ-2110, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"