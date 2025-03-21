Под Сызранью ночью пешеход попал под колеса фуры

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В четверг, 20 марта, на 874 км трассы "М5-Урал" в 5:00 55-летний мужчина на Scania совершил наезд на 54-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в темное время суток на неосвещенном участке дороги в одежде без светоотражающих элементов.

Фото: ГУ МВД по Самарской области