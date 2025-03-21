Женщина пострадала при опрокидывании легковушки в Октябрьске

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В пятницу, 21 марта, в 0:31 в пожарную охрану поступило сообщение о ДТП в Октябрьске, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"