В ДТП на трассе М5 под Самарой пострадали три человека

В пятницу, 21 марта, в Красноярском районе на трассе М5 в столкновении двух легковушек пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, около 16:00 на 1061-ом километре трассы водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Vesta.

После ДТП была оказана медицинская помощь 34-летнему водителю Lada Granta и его пассажирам: 38-летней женщине и шестилетнему ребенку.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.