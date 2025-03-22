BMW снес ограждение у ТД "Захар" в Самаре

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В субботу, 22 марта, в Самаре 24-летний водитель автомобиля BMW на ул. Ново-Садовой не выбрал безопасный скоростной режим и допустил занос автомобиля с последующим наездом на металлическое ограждение.

Фото: ГУ МВД по Самарской области