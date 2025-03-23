В Сызрани после ДТП автомобиль отбросило на стоящую иномарку

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В Сызрани в субботу, 22 марта, в 13:20 34-летний мужчина на ВАЗ-21101 возле дома № 59 по проспекту 50 лет Октября при повороте налево не уступил дорогу Lada Kalina и столкнулся с ним.

Фото: ГУ МВД по Самарской области