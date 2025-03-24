В Самаре госпитализировали подростков, попавших в ДТП на мотоцикле

В воскресенье, 23 марта, в Куйбышевском районе Самары 29-летняя женщина на Lada Kalina по ул. Охтинской столкнулась с мотоциклом "Ирбис" под управлением 15-летнего подростка, который ехал во встречном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После аварии в медицинское учреждение доставлены водитель мотоцикла и его девятилетний пассажир.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают взрослым, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль.