В Самаре в ДТП пострадали женщина и подросток, в чью машину въехала иномарка

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В Самаре в воскресенье, 23 марта, около 14:00 на Уральском шоссе 36-летний водитель Nissan Tilda не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio.

Фото: ГУ МВД по Самарской области