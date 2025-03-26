В Тольятти машина без водителя сбила пожилую женщину

Во вторник, 25 марта, в 13:20 в Тольятти произошло ДТП, в котором автомобиль без водителя сбил 74-летнюю женщину, стоявшую перед ним в жилой зоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители выяснили, что 45-летний владелец машины ВАЗ 21102, не зарегистрированной в установленном порядке, в жилой зоне, возле дома № 80 по ул. Автостроителей вышел из авто, "не приняв необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение".

Автомобиль наехал на 74-летнюю женщину, которая стояла перед ним. Пешеходу медиками после осмотра рекомендовано амбулаторное лечение.