Мотоциклист погиб в ДТП в Чапаевске

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В среду, 26 марта, в Чапаевске около 13:15 31-летняя женщина на Lada Priora возле дома 68 по ул. Ленина не предоставила преимущество в движении мотоциклу Honda XL1000VA, который ехал во встречном направлении, и допустила с ним столкновение.

Фото: ГУ МВД по Самарской области