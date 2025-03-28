В Самаре госпитализирована пассажирка Lada Granta, въехавшей в ВАЗ

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В четверг, 27 марта, в 20:55 в Самаре 42-летний водитель Lada Granta на ул. Промышленности при повороте налево столкнулся с ВАЗ-21102.

Фото: ГУ МВД по Самарской области