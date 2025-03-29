В Кинель-Черкасском районе иномарка сбила ребенка

В пятницу, 28 марта, в Кинель-Черкасском районе автомобиль Opel Astra сбил девятилетнюю девочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что ДТП произошло в 17:40, когда иномарка двигалась по проезду со стороны ул. Спортивной в направлении ул. Коммунальной с. Кротовка. В это время девочка пересекала проезжую часть, управляя велосипедом.

В результате происшедшего ребенок госпитализирован.