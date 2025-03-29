Под Сызранью пострадал водитель опрокинувшегося в кювет грузовика

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В субботу, 29 марта, в 8:20 на 298-м км трассы М-5, подъезд к Ульяновску, съехал в кювет автомобиль Foton с последующим опрокидыванием в кювет, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ