В Кинельском районе в ДТП пострадал семилетний мальчик на электросамокате

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В пятницу, 28 марта, в Кинельском районе под колеса автомобиля угодил семилетний мальчик, управлявший электросамокатом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области