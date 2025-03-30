В Новокуйбышевске госпитализирован пассажир Lada Granta, влетевшей в столб

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В субботу, 29 марта, в 21:10 в Новокуйбышевске на кольце пр. Победы и ул. Дзержинского 38-летний мужчина на Lada Granta въехал в столб.

Фото: ГУ МВД по Самарской области