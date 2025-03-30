В Сергиевском районе при столкновении двух Kia погиб один человек и пятеро пострадали

В воскресенье, 30 марта, около 16:00 в Сергиевском районе произошло столкновение при обгоне двух Kia Rio.
Авария произошла на 28 км дороги "Сергиевск — Чкалино — Большая Чесноковка", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Водитель одной из иномарок вышел на обгон и столкнулся со встречным автомобилем.
В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей, еще пятеро человек доставлены в Сергиевскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.
Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль прокуратуры района.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!