В Сергиевском районе при столкновении двух Kia погиб один человек и пятеро пострадали

В воскресенье, 30 марта, около 16:00 в Сергиевском районе произошло столкновение при обгоне двух Kia Rio.

Авария произошла на 28 км дороги "Сергиевск — Чкалино — Большая Чесноковка", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Водитель одной из иномарок вышел на обгон и столкнулся со встречным автомобилем.

В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей, еще пятеро человек доставлены в Сергиевскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль прокуратуры района.