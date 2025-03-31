В Сызрани в ДТП пострадал 4-летний ребенок

В воскресенье, 30 марта, в 12:05 в Сызрани столкнулись Lada Granta и Mazda 6. В результате пострадал 4-летний пассажир иномарки, его госпитализировали, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как пояснили в правоохранительных органах, 86-летний водитель Lada Granta, двигался на нерегулируемом перекрестке по переулку Молодогвардейский. Напротив дома № 12Б он, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся в Mazda 6 под управлением 30-летней женщины. Иномарка от толчка съехала с дороги и врезалась в фонарный столб. Пассажир Mazda — 4-летний ребенок — был госпитализирован с места ДТП.
Водитель отечественной машины самостоятельно обратился в лечебное учреждение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!