В Сызрани в ДТП пострадал 4-летний ребенок

В воскресенье, 30 марта, в 12:05 в Сызрани столкнулись Lada Granta и Mazda 6. В результате пострадал 4-летний пассажир иномарки, его госпитализировали, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как пояснили в правоохранительных органах, 86-летний водитель Lada Granta, двигался на нерегулируемом перекрестке по переулку Молодогвардейский. Напротив дома № 12Б он, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся в Mazda 6 под управлением 30-летней женщины. Иномарка от толчка съехала с дороги и врезалась в фонарный столб. Пассажир Mazda — 4-летний ребенок — был госпитализирован с места ДТП.

Водитель отечественной машины самостоятельно обратился в лечебное учреждение.