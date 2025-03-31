В Сызранском районе под колесами авто пострадал 76-летний пенсионер на мопеде

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В воскресенье, 30 марта, в 14:46 в селе Заборовка Сызранского района произошло ДТП, в котором водитель легкового автомобиля сбил пенсионера на мопеде, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области