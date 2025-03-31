В Самарской области пострадал водитель перевернувшейся легковушки

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В понедельник, 31 марта, произошло ДТП на дороге Похвистнево — Клявлино в Похвистневском районе Самарской области. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"