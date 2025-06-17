Уснул за рулем: в Самарской области будут судить участника ДТП с тремя погибшими

В Шигонский районный суд Самарской области отправили уголовное дело водителя, участвовавшего в ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, в 5:30 30 января 2025 г. на 19 км тольяттинской обводной дороги водитель микроавтобуса Toyota Alphard уснул за рулем и врезался в стоявшую на обочине фуру. В результате два пассажира Toyota погибли на месте. Еще трех человек госпитализировали, один из них скончался в больнице.
По данным источников Волга Ньюс, водитель и потерпевшие - граждане Узбекистана.
Обвиняемого отправили под стражу, он признал вину.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!