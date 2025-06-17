Уснул за рулем: в Самарской области будут судить участника ДТП с тремя погибшими

В Шигонский районный суд Самарской области отправили уголовное дело водителя, участвовавшего в ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в 5:30 30 января 2025 г. на 19 км тольяттинской обводной дороги водитель микроавтобуса Toyota Alphard уснул за рулем и врезался в стоявшую на обочине фуру. В результате два пассажира Toyota погибли на месте. Еще трех человек госпитализировали, один из них скончался в больнице.

По данным источников Волга Ньюс, водитель и потерпевшие - граждане Узбекистана.

Обвиняемого отправили под стражу, он признал вину.