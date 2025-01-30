Стали известны подробности страшной аварии на тольяттинской обводной дороге

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности крупного ДТП в Шигонском районе.
Напомним, 30 января на тольяттинской обводной дороге столкнулись микроавтобус и фура.
По предварительным данным МВД, в 5:30 на 19 км обводной дороги водитель микроавтобуса Toyota врезался в стоявший на проезжей части грузовик DAF. В результате два человека скончались на месте до приезда "скорой помощи". Еще три человека пострадали, их доставили в больницу.
В связи со случившимся начала проверку прокуратура. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!