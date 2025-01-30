Стали известны подробности страшной аварии на тольяттинской обводной дороге

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности крупного ДТП в Шигонском районе.

Напомним, 30 января на тольяттинской обводной дороге столкнулись микроавтобус и фура.

По предварительным данным МВД, в 5:30 на 19 км обводной дороги водитель микроавтобуса Toyota врезался в стоявший на проезжей части грузовик DAF. В результате два человека скончались на месте до приезда "скорой помощи". Еще три человека пострадали, их доставили в больницу.

В связи со случившимся начала проверку прокуратура. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.