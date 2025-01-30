Страшная авария на обходе Тольятти: два человека погибли и пять пострадали

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В четверг, 30 января, в Шигонском районе произошла страшная автокатастрофа:микроавтобус вдребезги разбился, на всей скорости врезавшись в большегруз. О ДТП сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: Прокуратура Самарской области Центр по делам ГО, ПБ и ЧС