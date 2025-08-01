В ДТП под Чапаевском погибли четыре человека

Вечером, 31 июля, под Чапаевском в столкновении трех автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Авария с участием Lada Largus, Mitsubishi Outlander и фуры КамАЗ произошла примерно в 21:30 на 104 км автодороги Самара-Волгоград.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координировал прокурор Чапаевска Рашит Нуризянов.

"Прокуратура города организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Ход и результаты доследственной проверки взяты прокуратурой на контроль", - отметили в надзорном ведомстве.