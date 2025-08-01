В ДТП под Чапаевском погибли четыре человека

Вечером, 31 июля, под Чапаевском в столкновении трех автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Авария с участием Lada Largus, Mitsubishi Outlander и фуры КамАЗ произошла примерно в 21:30 на 104 км автодороги Самара-Волгоград.
На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координировал прокурор Чапаевска Рашит Нуризянов.
"Прокуратура города организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Ход и результаты доследственной проверки взяты прокуратурой на контроль", - отметили в надзорном ведомстве.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!