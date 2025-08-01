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В ДТП под Чапаевском погиб директор филиала СамНЦ РАН Алексей Милехин

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, кто погиб в автомобильной аварии 31 июля на 104 км трассы Самара — Волгоград. Там столкнулись три автомобиля.

Напомним, ДТП с участием Lada Largus, Mitsubishi Outlander и фуры КамАЗ произошла 31 июля, примерно в 21:30. Сообщалось, что погибли четыре человека. В связи со случившимся прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

По данным источников Волга Ньюс, погибли в ДТП почетный работник АПК России, кандидат сельскохозяйственных наук, директор Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства — филиала СамНЦ РАН Алексей Милехин, замдиректора по инновационной деятельности Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Рубцов и водитель филиала СамНЦ РАН Евгений Суряев. Прощание состоится 2 августа, в 10:00 в пос. Безенчук, на ул. Карла Маркса, 41.

"От нас ушел талантливый ученый, прекрасный организатор и руководитель, замечательный человек, посвятивший всю свою жизнь служению сельскохозяйственной науке. Вся его жизнь была неразрывно связана с коллективом Самарского НИИСХ. Начав свою трудовую деятельность в 1999 году сразу после окончания Самарской государственной сельскохозяйственной академии, в должности научного сотрудника лаборатории генетики и селекции яровой мягкой пшеницы он создал богатый и перспективный селекционный материал, использование которого послужило основой целой плеяды высокопродуктивных, засухоустойчивых, адаптированных, а также иммунных к листовым заболеваниям сильных сортов яровой мягкой пшеницы. Среди них Тулайковская золотистая, Тулайковская 100, Тулайковская 10, последний из которых за высокую продуктивность и уникальное качество зерна в 2007 году был отмечен дипломом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как лучший сорт яровых зерновых культур России", — рассказали, в частности, про Милехина в филиале СамНЦ РАН.

Как отмечают коллеги, под его руководством в институте подготовлено свыше 40 научных разработок, направленных на экономическое благосостояние сельхозтоваропроизводителей Самарской области и Российской Федерации. В последние годы Милехин возглавлял в институте одно из приоритетных научных направлений российской науки — биотехнологию сельскохозяйственных культур.

Коллеги рассказали и про работу Сергея Рубцова. Он пришел в Самарский НИИСХ в июле 2009 г. после окончания Самарской государственной сельскохозяйственной академии.

"За годы работы в должности ведущего научного сотрудника лаборатории биотехнологии сельскохозяйственных культур Сергей Леонидович проявил себя высококвалифицированным специалистом, принимая активное участие в формировании и развитии на территории Самарской области научных исследований по сельскохозяйственной биотехнологии, а также внедряя современные достижения в образовательные программы Самарского государственного медицинского университета и Безенчукского аграрного техникума. При непосредственном участии Сергея Леонидовича осуществлялись функционирование уникальной для Самарской области безвирусной коллекции сортов картофеля in vitro, работы по селекции современных высокопродуктивных сортов картофеля", — вспоминают в филиале СамНЦ РАН.

Евгений Суряев работал в Самарском НИИСХ с 2007 года. По словам коллег, он зарекомендовал себя как ответственный, высококлассный специалист, настоящий профессионал своего дела. Пользовался заслуженным уважением у работников института.

Редакция Волга Ньюс выражает соболезнования родным и близким погибших.

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