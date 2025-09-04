Аудитория МАХ превысила 30 миллионов человек

В конце августа и начале сентября количество звонков в МАХ выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило 8 миллионов в день. Количество сообщений пользователей с момента запуска мессенджера превысило 1 миллиард.

Средняя продолжительность голосового вызова увеличилась до девяти минут, группового звонка — до 58 минут. Количество групповых чатов превысило 1,2 миллиона. Количество видеосообщений в формате кружков за пять дней с момента запуска превысило три миллиона.

К тестированию каналов в МАХ присоединились более 200 новых авторов — СМИ, коммерческие компании, представители органов власти, блогеры и учебные заведения. Публичные страницы завели СПбГу, Президентская академия. Новости, Высшая школа экономики и МГУ. Всего в мессенджере более 500 каналов с совокупной аудиторией более трех миллионов пользователей. В числе каналов с наиболее активной аудиторией — Mash, RT на русском, Артемий Лебедев, Соловьев, Валя Карнавал и Мир сегодня с Юрием Подолякой.

В августе нацмессенджер завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ" и образовательной платформой Сферум.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.