"Землеустроитель" сопровождает клиента до получения кадастрового паспорта

Кадастровые работы являются неотъемлемым этапом при проведении любых операций с недвижимостью, будь то покупка земельного участка или аренда построек, расположенных на нем. Проведение сделок требует внушительного пакета документов, получение которых невозможно без квалифицированной помощи кадастрового инженера. О том, как собственнику земли или недвижимости выбрать специалиста по землеустройству, мы беседуем с директором ООО "Землеустроитель" Людмилой Должевской.

- Землеустройство - для многих тема далекая. Тем более важно объяснить, на что, на ваш взгляд, надо обратить внимание собственнику при выборе компании для проведения землеустроительных работ.

- В первую очередь - на срок существования компании. Ведь чем он выше, тем больше гарантий, что это не фирма-однодневка. Рынок услуг по землеустройству в нашем регионе вполне устоялся, поэтому ценовой разбег невелик. Как правило, компании стремятся охватывать весь спектр услуг, для чего оформляют все необходимые документы, получают лицензии, обучают специалистов, аттестуют их. Так что срок существования компании - это показатель не только ее зрелости, но и ее деловой репутации.

- Каковы преимущества вашей компании?

- Специалисты компании предлагают все виды геодезических и кадастровых работ. Одну и ту же услугу все оказывают по-разному: у каждого исполнителя есть свой почерк. Кто-то подходит к делу формально, а кто-то стремится создать комфорт для клиента. В нашем случае все начинается со звонка в офис. Мы подхватываем все звонки, в том числе с сайта. И если в этот момент офисный телефон не ответил, сообщение придет на мой сотовый, и я перезвоню. Ведь в процессе работы у клиентов возникает много вопросов, и мы всегда готовы на них ответить. Приглашая специалиста нашей компании, клиент может быть уверен, что может качественно решить все свои "кадастровые" проблемы. Например, одновременно с межеванием земельного участка мы проводим работы по изготовлению технического плана на строение, расположенное на земельном участке. Заключая договор, мы берем на себя моральные обязательства помочь клиенту в решении всех вопросов, которые могут возникнуть при оформлении документов, сопровождаем заявку, словом, идем до конца - до получения кадастрового паспорта. Там, где вопросы выходят за пределы наших компетенций, инструктируем клиента о порядке действий. Все наши кадастровые инженеры работают по этому принципу.

Важный момент - сроки. У нас они кратчайшие - это принципиально. Например, мы обязуемся выполнить геодезические работы в трехдневный срок. Ну, и цена: мы подходим к ее формированию гибко, с учетом возможностей клиента.