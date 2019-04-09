"Умников" оставили на второй год

9 апреля в Региональном центре инноваций StartupSamara прошла защита проектов участников конкурса "Умник". Участники уже получили первую часть гранта год назад и сейчас должны были доказать экспертам, что они достойны получить еще 250 тыс. руб.
Жюри, в состав которого вошли предприниматели, ученые, основатели стартапов, представители инфраструктуры поддержки бизнеса рассмотрели 13 проектов из Самарского университета, Тольяттинского госуниверситета, Самарского Политеха, Самарского медицинского университета и Поволжского университета телекоммуникаций и связи. Эксперты оценивали, что сделали молодые инноваторы за год работы по гранту, прототипы и перспективу коммерциализации проекта в будущем. Общим решением все 13 проектов были одобрены.
Грант "Умник" — это 500 тыс. рублей от Фонда содействия инновациям на проведение научно-исследовательских работ с перспективой дальнейшей коммерциализации результатов. Грант рассчитан на два года и выделяется двумя траншами по 250 тыс. руб.
Участниками программы "Умник" могут стать студенты, аспиранты, молодые ученые от 18 до 30 лет включительно, предлагающие инновационные проекты, по следующим направлениям:
- цифровые технологии;
- медицина и технологии здоровьесбережения;
- новые материалы и химические технологии;
- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
- биотехнологии;
- ресурсосберегающая энергетика.
Осенью 2018 года отборочные мероприятия прошли в 10 вузах Самары, Тольятти и на открытом полуфинале, где со своей научной разработкой мог выступить любой желающий. С 2014 года Фондом содействия инновациям поддержан 221 проект из Самарской области на общую сумму 86 млн руб.
Последние комментарии
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