САС "Самарская" помогает сельхозпроизводителям добиваться наивысших результатов

Станция агрохимической службы "Самарская" более полувека осуществляет контроль плодородия почвы в целях рационального использования земли и сегодня стоит в авангарде процессов цифровизации АПК. Директор ФГБУ САС "Самарская" Сергей Обущенко рассказал об основополагающих принципах высокоэффективного ведения сельскохозяйственного производства.

- Какова основная миссия вашей организации?

- Наша работа заключается в контроле плодородия почвы для рационального использования земли и получения высоких урожаев. Почва - уникальный организм. Мы проводим агрохимическое обследование поля и даем рекомендации для того, чтобы почва не теряла своих качеств.

Специалисты выезжают на отбор проб почвы, которые затем исследуются в нашей сертифицированной лаборатории. Весь комплекс работ, от выезда нашей бригады, отбора образцов, лабораторных исследований и до выпуска документа - агрохимического паспорта - стоит от 63 до 68 рублей за один гектар. Для сравнения: одна обработка средствами защиты растений от вредителей и болезней стоит от 150 до 300 рублей за один гектар. Таких обработок за вегетационный сезон необходимо проводить несколько. А наша работа по агрохимическому обследованию проводится один раз в пять лет.

- Насколько востребована эта услуга сегодня?

- Наша работа необходима аграриям как один из основополагающих элементов земледелия. Агрохимический паспорт является документом, содержащим всю информацию о поле, которое сельхозтоваропроизводитель использует для производства продукции. На заре земледелия люди какое-то время использовали земли, а затем из-за резкого снижения плодородия бросали их и переходили на другие. Сегодня мы знаем законы земледелия и делаем все, чтобы их не нарушать.

- Каковы основные принципы сохранения плодородия земель?

- Для того чтобы эффективно вести сельхозтоваропроизводство, необходимо возмещать те затраты питательных веществ, которые отчуждаются с урожаем. В прошлом году в нашей области и в стране был рекордный урожай. С зерном, которое собрали, ушло определенное количество питательных веществ. Для того чтобы получать урожай и дальше, необходимо возмещать эти затраты.

- Насколько обязательно агрохимическое обследование?

- Согласно законодательству, такие исследования должен проводить собственник земли, но четкого механизма его привлечения или понуждения нет. Сегодня по поручению главы региона Дмитрия Азарова областное министерство сельского хозяйства такой механизм разрабатывает. На сегодняшний день в рамках пятилетнего регламента обследовано порядка 43% земель.

- Существуют ли методы стимулирования аграриев?

- Конечно. Совместно с областным минсельхозом в Самарской области разработан повышающий коэффициент для тех, кто проводит агрохимическое обследование. Речь идет о погектарной поддержке. В этом году базовый коэффициент составлял порядка 100 рублей, а с повышающим коэффициентом - порядка 170 или 200 рублей. То есть поддержка ощутимая. Перед началом весенних полевых работ проводятся заседания оперативных штабов, в рамках которых эта информация доводится до сельхозтоваропроизводителей.

- Насколько актуальна для вашей работы цифровизация?

- Мы стоим на острие цифровизации, поскольку агрохимическое обследование ведется с использованием GPS-навигаторов, электронных карт на основе космических снимков с уточненными границами. Эти данные служат основой для внедрения точного земледелия. Наши карты плодородия полей необходимы для эффективного внесения удобрений. Совмещая их с картами урожайности, сельхозтоваропроизводитель получает наиболее полную информацию о том, почему на этом участке урожайность больше, а на другом меньше. Без нашего агрохимического обследования дать такое заключение невозможно.

- Как вы считаете, меняются ли со временем принципы земледелия?

- Социальные перемены изменили и подходы к сельскому хозяйству. К нему стали относиться как к бизнесу. Любой бизнес нацелен на получение прибыли. Как ее можно увеличить? Сокращением издержек и увеличением производительности. Сеют наиболее экономически востребованные культуры, что не всегда согласуется с соблюдением севооборота и технологиями обработки почвы. Сегодня мы видим тенденцию перехода к минимальной и нулевой обработке.

- В чем заключаются особенности перехода к таким технологиям?

- Для перехода на эти технологии необходима очень большая подготовительная работа. У нас есть хозяйства, которые успешно работают в этом направлении и получают хорошие результаты, и их надо пропагандировать и тиражировать. Почва не остается без растительности, а значит, ветровая и водная эрозия снижается либо сводится к нулю - не происходит потери самого плодородного гумусного слоя. С другой стороны, может произойти снижение урожайности. Некоторые хозяйства преодолевают этот негативный эффект, он, как правило, бывает на начальном этапе перехода. При использовании нулевых технологий удается сохранить влагу, что очень важно у нас в области. В этом году два месяца с весны не было дождей. Мы выезжали в хозяйства и видели поля, на которых сумели сохранить влагу. Отличие разительное - как будто выращивают культуры при поливе.

- В последние годы отмечается снижение уровня плодородия почв в Самарской области. Почему это происходит?

- Невыполнение законов земледелия ведет к тому, что показатели плодородия снижаются. В настоящее время делаются шаги для изменения этой ситуации. При использовании новых технологий на полях остается солома. Органика возвращается, поэтому резкого снижения плодородия, как это было еще десять лет назад, не происходит. Все разработки направлены на соблюдение этого баланса, необходимого для получения большего и качественного урожая.

- От чего зависит качество?

- В прошлом году в регионе получили большой урожай, но качественного было немного. Хозяйства, которые получили качественное зерно, не имели проблем с его реализацией. Проблемы были с фуражным зерном - у нас нет такого количества потребителей. Между величиной и качеством урожая есть прямая зависимость. Получил 60 ц/га, будь готов к тому, что если ты не провел в нужном количестве подкормок, не внес удобрения, то не факт, что получишь зерно высокого класса. В засушливые годы растение не может сформировать урожай в 60 ц/га, оно формирует 20 ц/га. Соответственно, те питательные вещества, которые пошли бы на большой объем урожая, расходуются на меньший - это простая арифметика. Поэтому есть большая вероятность, что качество зерна в этом году будет более высоким.

- Что представляет собой система ГИС-АПК в Самарской области, и вовлечены ли вы в ее работу?

- Наша система ГИС-АПК является одной из самых передовых в Российской Федерации, ее везде ставят в пример. Она востребована, эффективна и отвечает стандартам цифровизации сельскохозяйственного производства. Мы активно работаем с этой системой, в которой содержится важная информация: история полей, урожайность, засоренность, кадастровые номера, собственники полей и много других параметров. Наша задача - актуализация данных по плодородию, без которых система была бы неполной. Глава региона Дмитрий Азаров и областной минсельхоз уделяют большое внимание работе, которая проводится нашей агрохимической станцией по мониторингу плодородия почв. И сегодня необходимо вывести ее на плановый уровень.

- Какие преимущества в этом случае получит региональный АПК?

- Для того чтобы обследовать всю пашню в Самарской области в пятилетнем туре, необходимо ежегодно отрабатывать порядка 500-550 тыс. га. В прошлом году мы обследовали 350 тыс. га. Когда эта работа перейдет на плановые рельсы, у каждого агрария будут скорректированные цифровые карты, которые покажут обеспеченность макроэлементами и микроэлементами. Это позволит не только холдингам, но и каждому сельхозтоваропроизводителю использовать преимущества новых технологий со знанием дела. Передовые хозяйства без принуждения проводят агрохимическое обследование - сами приходят и просят. Они получают прекрасные результаты, которые отмечаются не только на региональном уровне, но и на федеральном. Будущее аграрного производства - за цифровизацией, использованием навигационных систем, высокоточных агрегатов, космоснимков. Тот, кто не будет следовать этому вектору, не выдержит конкуренции и рано или поздно уйдет из сельского хозяйства. Наша работа служит основополагающим фундаментом для высокоэффективного ведения сельскохозяйственного производства.