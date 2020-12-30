Пневмоходы "Рубин" сочетают в себе бережное отношение к посевам и низкую стоимость обслуживания

Самарские пневмоходы "Рубин" сочетают в себе бережное отношение к посевам, высокую ремонтопригодность и низкую стоимость обслуживания. В основу создания самоходной машины заложен принцип "не навреди", который позволяет проводить комплекс агрохимических работ и гарантирует сохранность посевов.

В контакте с аграриями

Полевой самоходный опрыскиватель-разбрасыватель для обработки сельхозкультур под маркой "Рубин" появился на рынке в начале 2000-х годов и получил широкое распространение в сельскохозяйственной отрасли. С его помощью можно проводить распыление агрохимических веществ и разбрасывание удобрений. Пневмоходы на шинах низкого давления отличаются высокой проходимостью, поэтому приступать к обработке полей можно ранней весной - сразу же после схода снега. Конструкция машины имеет уменьшенное давление на грунт, что позволяет сохранить растения неповрежденными. Как рассказал заместитель директора НПО "Рубин" по коммерческим вопросам Сергей Храмов, основной принцип работы машины заключается в том, чтобы не навредить посевам. Преимуществом машины "Рубин" является отсутствие колеи, которую оставляет после прохода сельскохозяйственная техника.

"Рубин" - машина универсальная, при этом принцип "не навреди" является основополагающим для нас, - подчеркивает Сергей Храмов. - Она комплектуется тремя видами колес: шины сверхнизкого давления, низкого давления и узкорядные колеса. Преимуществом является возможность проведения полевых работ в то время, когда другие виды сельхозтехники попросту не могут заехать в поле. "Рубины" могут работать в течение всего сезона - с конца февраля до октября, при этом практически круглосуточно".

От Поволжья - до Дальнего Востока

Продукт, который мы видим сегодня, очень сильно отличается от первоначальной модели, созданной почти два десятка лет назад. За годы присутствия на рынке машина претерпела массу доработок. Сегодня компания прочно занимает свою рыночную нишу и имеет пул хозяйств, которые обрабатывают поля "Рубинами" на протяжении многих лет. Нередко потребителями продукции компании являются организации, которые оказывают услуги хозяйствам в проведении агрохимических работ. Покупателей можно встретить на всей территории Российской Федерации. В основном они сосредоточены в Приволжском федеральном округе, но дилерские центры, расположенные в том числе на Дальнем Востоке, позволяют закупать и обслуживать эту технику далеко за пределами нашего региона. Кроме того, компания осуществляет экспортные поставки на территорию Казахстана. В этом году приятие выпустило 100 единиц техники, в следующем году объем производства планируется увеличить. Производственные возможности компании позволяют удвоить выпуск продукции.

Акцент - на износостойкость

Главными требованиями клиента являются экономичность, маневренность и простота в эксплуатации - все это есть у "Рубина". Среди особенностей конструкции машины стоит отметить колесную формулу 6×4 и цепной привод, который расходится на "звездочки" и придает крутящий момент каждому из ведущих колес. Привод идет на четыре передних колеса, а руление осуществляется задними колесами. Компоновка элементов рассчитана на повышение износостойкости: движитель находится в передней части, а штанги опрыскивателя - за кабиной, соответственно, воздействие химии на узлы и агрегаты минимально. Уже в базовой комплектации в машине имеется бортовой компьютер, который показывает расход химической жидкости. Дополнительные опции включают кондиционер, а также "умную" навигационную систему, которая позволяет отключать опрыскивание, если машина делает проход по уже обработанным площадям. Кроме того, есть возможность установки трехпозиционных форсунок, что позволяет расширить функционал опрыскивателя для одновременной обработки посевных площадей разных типов. Ширина обработки опрыскивателя - 21 метр - это оптимальный вариант, но по желанию заказчика его можно расширить до 24 м за счет удлинения штанг. "Рубин-600" предпочитают покупать небольшие фермерские хозяйства, но самая ходовая модель - это "Рубин-1200".

Новинка к сезону

"Рубин" может окупиться за один сезон, в особенности это касается организаций, для которых агрохимические работы являются бизнесом, - рассказал Сергей Храмов. - Они содержат в парке несколько машин и обрабатывают поля по заказам фермерских хозяйств. Обслуживание машин осуществляется одним механизатором и не занимает много времени". Низкая стоимость обслуживания и высокая ремонтопригодность машин обеспечены за счет локализации компонентов (двигатель, коробка передач, основные элементы подвески) российского производства. Все это можно купить в ближайшем магазине автозапчастей.

Компания продолжает совершенствовать технику в соответствии с запросами аграриев. В течение всего года производитель работает в тесном контакте с пользователями машин, производит модернизацию узлов и агрегатов, делает машину более интересной с точки зрения рынка. Очередной апгрейд "Рубина" будет произведен к началу весенних полевых работ, в его основу лягут пожелания, высказанные аграриями в течение сезона 2018 года.

Сергей Храмов, заместитель директора ООО "НПО "Рубин" по коммерческим вопросам:

- Мы стараемся добиться "золотой середины", при которой машина не давит посевы, поэтому постоянно работаем над облегчением конструкции и правильным распределением нагрузки на почву. "Рубин" комплектуется баком на 600 л и 1200 л. В дальнейшем увеличивать объемы полезной нагрузки компания не планирует, поскольку бережная обработка полей зависит от давления, которое машина производит на почву, а существующие законы физики не позволяют безгранично нагружать сельхозтехнику полезным весом.