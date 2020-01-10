Дмитрий Баранов: "Создание ракеты "Союз-5" идет по утвержденному графику"

В 2019 году самарские ракеты-носители обеспечили 17 успешных пусковых кампаний. Планы предприятия по предстоящим пускам ракет семейства "Союз-2" и ход разработки принципиально новых изделий - ракеты-носителя "Союз-5" и ракеты сверхтяжелого класса - прокомментировал генеральный директор АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" Дмитрий Баранов.

- В 2019 году ракета-носитель "Союз-2.1а" впервые вывела на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" в беспилотном варианте. Следующий пуск будет уже с космонавтами. На какой стадии сейчас находится изготовление ракеты, которая будет обеспечивать эту пусковую кампанию?

- Ракета-носитель "Союз-2" этапа 1а для запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" передана эксплуатирующей организации и сейчас находится на космодроме Байконур.

- 28 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ваша ракета "Союз-СТ-Б" с шестью первыми спутниками компании OneWeb, которая развивает проект глобального доступного Интернета. Всего вам предстоит обеспечить 20 пусковых кампаний с трех космодромов - Байконур, Восточный и Куру. Сколько аппаратов предстоит вывести на орбиты?

- Ориентировочное количество космических аппаратов, запланированных к запуску в рамках проекта OneWeb, составляет около 500.

- Перед предприятием поставлена задача унификации ракет-носителей семейства "Союз-2" для запусков с разных космодромов. Что для этого уже сделано в текущем году, что предстоит сделать в 2020-м и когда предприятие перейдет на выпуск унифицированных ракет этого семейства?

- Да, работы по унификации ракет-носителей "Союз-2" в РКЦ "Прогресс" начаты и ведутся в соответствии с техническим планом. Но комментировать технические решения, которые уже приняты и будут приниматься в рамках этого проекта, а также планы по запускам унифицированных ракет "Союз-2" в настоящее время считаю нецелесообразным, поскольку от начальной стадии до полной реализации проекта, как правило, происходят значительные изменения.

- На каком этапе сегодня находится процесс изготовления ракеты-носителя "Союз-5"?

- Создание ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" идет в соответствии с утвержденным графиком. Отставаний нет. На данном этапе продолжается разработка рабочей документации. Мы начали изготовление материальной части для опытных образцов, которые предназначены для проведения испытаний. Это корпусные элементы и агрегаты арматуры. Также наш партнер по кооперации АО "НПО "Энергомаш" изготовил и поставил на РКЦ "Прогресс" макет двигателя РД171МВ.

- Что планируется сделать по проекту "Союза-5" до конца 2019 года?

- В наших планах до конца 2019 года - завершить изготовление обечаек бака "О" опытного образца блока 1-й ступени для динамических (вибрационных) испытаний.

- Какие задачи поставлены перед РКЦ "Прогресс" по изготовлению ракеты "Союз-5" на 2020 год и когда предприятие должно начать наземные испытания этого изделия?

- В 2020 году мы продолжим разрабатывать рабочую документацию на ракету-носитель "Союз-5". Планируется провести автономные испытания агрегатов и арматуры пневмогидравлических систем, а также статические испытания для подтверждения прочности стендового блока первой ступени ракеты.

- РКЦ "Прогресс" защитил эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Изначально предполагалось, что основой для блоков ее первой ступени станет первая ступень "Союза-5". Какой облик в итоге был выбран для сверхтяжелой ракеты по итогам защиты и утверждения проекта?

- Конструктивно-компоновочная схема ракеты-носителя предусматривает трехступенчатую схему выведения орбитального блока. При этом в состав первой и второй ступеней ракеты входят шесть боковых блоков с двигателями РД-171МВ, а в качестве третьей ступени используется центральный блок с двигателем РД-180. Двигатели для ракеты-носителя сверхтяжелого класса разрабатываются на АО "НПО "Энергомаш".

- Какие сроки определены для реализации проекта сверхтяжелой ракеты?

- Могу сказать о дате пуска - он запланирован на 2028 год с космодрома Восточный.

- Когда РКЦ "Прогресс" должен начать выпуск рабочей документации по этому проекту и когда можно ожидать изготовления первых элементов сверхтяжелой ракеты?

- Приступить к проекту мы сможем после принятия решения госкорпорацией "Роскосмос" и получения соответствующего технического задания головного исполнителя опытно-конструкторских работ - ПАО "РКК "Энергия" имени С.П.Королева").

- РКЦ "Прогресс" работает над изготовлением космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 и №5. На каком этапе сегодня находится процесс их изготовления и когда будут готовы эти аппараты?

- В настоящее время космические аппараты "Ресурс-П" №4 и №5 находятся на этапе сборки. Ожидается поставка недостающей бортовой аппаратуры. В соответствии с государственным контрактом, срок изготовления и поставки "Ресурса-П" №4 - 2020 год, работы по "Ресурсу-П" №5 мы должны завершить в 2021 году.