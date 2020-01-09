Ирина Жук: "Потенциал для улучшений есть всегда"

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" формирует на российских предприятиях новую производственную культуру — культуру непрерывных улучшений. Особая роль в этом отводится внутренним тренерам предприятий. Как организована их подготовка, для чего нужны "фабрики процессов" и "школы тренеров", рассказала заместитель генерального директора по обучению АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Ирина Жук.

— В основе бережливого производства — процесс непрерывных улучшений. Чтобы этот принцип работал, коллектив предприятия должен быть "в форме", нужно постоянно обновлять знания и поддерживать навыки. Эту работу ведут особые специалисты — внутренние тренеры предприятия. ФЦК занимается подготовкой таких специалистов. Как построена система их обучения?

— К подготовке внутренних тренеров мы относимся очень серьезно. Как только предприятие вступает в нацпроект и начинает сотрудничать с ФЦК, наши эксперты вместе с руководством проводят отбор кандидатов, которые пройдут обучение.

Имеет значение многое, в том числе — уровень мотивации и коммуникативных компетенций, знание производства. Важным фактором является наличие опыта работы с бережливым производством. Один из этапов — очный отбор, в ходе которого сами кандидаты пробуют свои силы и проводят так называемый "демо-тренинг".

Затем будущим внутренним тренерам представляют методику проведения тренингов и рассказывают, как проводить обучение, что и в какой последовательности делать. Эксперты ФЦК также проводят тренинг тренеров, на котором участники узнают об особенностях обучения взрослых, приобретают навыки проведения тренингов.

По окончании обучения специалисты проходят сертификацию и становятся внутренними тренерами. Но сертификат ФЦК выдается только тем, кто в реальной группе продемонстрировал знание бережливого производства и умение работать с группой, "зажечь" ее, грамотно и аргументированно ответить на вопросы.

— Квалификацию необходимо поддерживать и подтверждать. К тому же каждый из тренеров накапливает свой личный опыт, который зависит от особенностей его предприятия. Как организовано повышение квалификации специалистов, обмен опытом?

— Чтобы сертифицированные нами тренеры не останавливались в развитии, мы провели конкурс внутренних тренеров предприятий, заявку на участие в котором могли подать все желающие.

Мы периодически собираем их на "Школу тренеров" — слет, где они, помимо обучения, делятся наработанным опытом. ФЦК организовал уже три такие "школы". Для участников организуются тренинги — более сложные, чем при первичном обучении, с выходом на площадку. Они посещают мастер-классы.

И, знаете, уже сложилось тренерское сообщество — это неравнодушные люди, которые и сами развиваются, и развивают, обучают сотрудников на своих предприятиях. Они очень активные, быстро обзавелись контактами, связями — по отраслевым признакам, по региональным — и продолжают общаться уже вне "Школы тренеров". Если зайти в их чат, там сообщения идут одно за другим, по 5-10 в минуту. Это то, к чему мы и стремимся — чтобы знания и навыки лучших становились достоянием всех.

— Сколько всего внутренних тренеров планируется подготовить в стране за время действия нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости"?

— Всего в России предстоит обучить 79400 сотрудников предприятий, которые должны стать внутренними тренерами и подтвердить свою квалификацию. Эксперты ФЦК должны будут подготовить почти 43 тысячи специалистов для предприятий, реализующих нацпроект самостоятельно и под управлением Федерального центра компетенций.

А там, где процесс внедрения бережливого производства курируют региональные центры компетенций (РЦК), им необходимо обучить 37 тысяч внутренних тренеров для предприятий.

— А обучением сотрудников региональных центров компетенций занимаетесь вы — ФЦК?

— Да. Наша задача — обучить региональные центры компетенций, напитать их знаниями, методиками, информационными материалами, чтобы после того, как эксперты ФЦК закончат свою работу в данном регионе, они "подхватили флаг" и могли работать со своими предприятиями самостоятельно.

ФЦК формирует стандарты обучения бережливому производству, мы создаем методики и аккумулируем лучшие практики, на которых выстроен процесс подготовки специалистов. Но мы совершенно не стремимся к тому, чтобы все учились у нас. Все как раз наоборот, наша задача — децентрализовать этот процесс, а также обучить экспертов РЦК, чтобы они "вели" предприятия. Подготовить пилотную группу и внутренних тренеров на предприятиях, снабдить их качественными материалами, программами, чтобы они после ухода экспертов ФЦК или РЦК сами работали со своими коллективами.

— При непосредственном участии ФЦК была организована и запущена "фабрика" бережливости Средне-Волжского механического завода.

— Да, это пилотная "фабрика процессов", и в рамках нацпроекта первая площадка практического обучения инструментам бережливого производства, которая организована по стандартам ФЦК.

— Кто выступил с инициативой ее создания?

— Это была инициатива региона — самого СВМЗ, министерства промышленности и торговли Самарской области. Мы в ФЦК эту инициативу поддержали и оказали всю необходимую поддержку.

— На СВМЗ вы говорили, что в ближайшей перспективе "фабрики процессов" будут открыты в 36 регионах. Эти планы не изменились?

— Они уже реализуются. К концу 2019 года в регионах будут работать около 20 "фабрик", и их количество будет расти. В каждом субъекте Российской Федерации планируется открыть свою "фабрику процессов", которая даст возможность руководителям и сотрудникам предприятий региона, не выезжая за его пределы, получить необходимый заряд энергии, знаний и умений для внедрения улучшений.

— Если сравнивать самарскую "фабрику процессов", созданную по стандартам ФЦК, с теми, которые вы запускали в "Росатоме" до нацпроекта, было ли сложнее? Или это была привычная, "серийная" работа?

— Нет, самарская "фабрика" не была серийным проектом. Дело в том, что в качестве основы для этой учебно-производственной площадки было взято реальное изделие Средне-Волжского механического завода. И, прежде всего, нам было необходимо эту деталь апробировать, смоделировать процесс ее изготовления и перенести в учебную аудиторию. А затем много раз все это перепроверить, сделать замеры, понять, как это работает, какие тут есть возможности для улучшения.

В итоге у нас получился достойный конечный продукт — площадка практического обучения. И если говорить о других "фабриках", то в Самаре, где мы взяли деталь из реального производства, было намного сложнее отработать приемы, механизмы проведения тренинга, финансовую модель, чем в случаях, когда в качестве основы бралась уже известная, типовая деталь.

Впрочем, успех "фабрики процессов" больше чем на 50% зависит не от выбранной детали, а от того, как проводят занятия тренеры, о чем они рассказывают. От того, как они помогают участникам деловой игры пройти свой собственный путь улучшений, чтобы получился достойный результат.

— Подготовить тренеров для "фабрики процессов" сложнее, чем для предприятий?

— Конечно. Далеко не каждый, изучив бережливое производство, может вести "фабрику процессов". Здесь нужна очень высокая квалификация. Результат зависит не только от того, насколько тренер — эксперт в бережливом производстве, но и от его умения наблюдать за группой и задавать наводящие вопросы.

Ярко, красиво, мотивирующе рассказать о тех или иных инструментах — еще один необходимый навык. Важно привести примеры из разных отраслей, потому что в группе могут быть специалисты с любого предприятия, в том числе из числа топ-менеджеров.

— В Самарской области есть предприятия, где бережливым производством занимаются давно, а сейчас они тоже вошли в нацпроект. Что сложнее — работать "с чистого листа" или там, где уже сложилась своя производственная система?

— В обоих случаях может оказаться сложно, а может — просто.

— А от чего это зависит?

— В первую очередь, от воли, вовлеченности, энтузиазма первого лица и команды управленцев. Если на предприятии сильный лидер, то он вместе с экспертами ФЦК и из точки "ноль" запустит процессы, и из любой другой точки. Культура бережливого производства — это культура непрерывных улучшений. Если на предприятии она сформировалась, то там все понимают, что потенциал для улучшений есть всегда.