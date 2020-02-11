Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Отпуская ребенка погулять во двор, родители беспокоятся о безопасности игровых комплексов, которые появились на многих детских площадках Самары. ВН расспросил о том, насколько обеспечивается защита детей на новых площадках, директора компании ООО "Наш Двор - Волга" Алевтину Петухову.

— Алевтина Анатольевна, скажите, пожалуйста, как изменились игровые площадки?

— Мы поставляем и монтируем оборудование для детских и спортивных площадок, благоустраивая дворы и парки уже девять лет. За последние годы произошли серьезные изменения: и в конструкциях, и в материалах, и в технологиях изготовления. Современные игровые площадки стали более разноплановыми, безопасными, стильными. Производитель уделяет особое внимание материалам, из которых производятся игровые комплексы. По регламенту не допускается изготовление оборудования для детских площадок из материалов легковоспламеняющихся или новых, свойства которых недостаточно изучены. Элементы конструкции из древесины изготовлены из стойких и среднестойких классов и имеют идеально обработанные поверхности. Наши площадки экологичны и очень комфортны в эксплуатации. Хочу отметить тот факт, что производитель "Наш двор", официальным представителем которого мы являемся по Самарской, Ульяновской и Оренбургской областям, одним из первых получил сертификат соответствия по новому техническому регламенту "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".

— Что значит этот регламент для нас, пользователей оборудования, обеспечивает ли он безопасность?

— Существуют критерии безопасности детских площадок, которым оборудование и покрытия должны соответствовать. С 18 января 2018 года безопасность детских площадок урегулирована техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017). В рамках этого документа детские игровые комплексы и их элементы в обязательном порядке сертифицируются. В противном случае поставщик и производитель понесут административную или уголовную ответственность по Законодательству РФ в зависимости от тяжести последствий. Безопасность детского оборудования регламентировалась и ранее –ГОСТами, техническими условиями, но они носили скорее рекомендательный характер, чем обязательный.

Информационный стенд

Родителям же очень важно изучить установленный на площадке информационный щит, где указана информация о предназначении того или иного оборудования, о месте его нахождения, возрасте или росте детей, допускаемых к пользованию, количестве одновременно размещаемых на оборудовании, а также требования безопасности и правила пользования конструкцией. Информация, размещенная на щитах, получена в результате ряда серьезных испытаний аккредитованной лаборатории. И если родители проигнорировали рекомендации специалистов, то они должны сами нести ответственность за нарушение инструкций. Обратите внимание и на информационные таблички на каждом оборудовании. В них указаны даты производства и срок эксплуатации. И прежде чем пользоваться оборудованием, необходимо убедиться в том, что оно пригодно к эксплуатации, а также убедиться, что в зоне перемещения ребенка и подвижных элементов конструкции нет дополнительных элементов, например, веток деревьев.

Расположение аллей, детских и спортивных площадок регламентировано решением администрации городского округа Самары от 8 августа 2019 года "Об утверждении правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара".

Площадка на набережной

— Если я правильно понимаю, кроме безопасного оборудования очень важно покрытие площадок…

— Безусловно, антитравматическое покрытие обеспечивает необходимую защиту ребенку, уровень комфорта. И именно покрытие вносит разнообразие в цветовую палитру детских площадок. Дополнительные вставки делают каждую площадку индивидуальной, запоминающейся.

На сегодняшний день по результатам испытаний определены критические высоты падения для каждого оборудования. Выведена специальная формула для таких расчетов. Под каждым оборудованием используется определенная толщина покрытия. Кстати, с 1 июля 2020 года вступает в силу обязательное требование к такому обустройству детских площадок для всех компаний, работающих в этой сфере.

В соответствии с Техническим регламентом в прошлом году мы смонтировали площадку в сквере у собора Кирилла и Мефодия. Интересная идея нашего дизайнера воплотилась в уникальную, современную и очень эффектную площадку. Мы считаем, что детская зона отдыха должна быть красива, функциональна и безопасна — это цель работы нашей команды.

— В городе много площадок, которые давно требуют обновления, модернизации. Что можно предпринять жителям, чтобы ускорить этот процесс?

— В ноябре 2019 года сотрудники нашей компании прошли обучение по программе "Детские игровые и спортивные площадки: эксплуатация и требования безопасности" в Ассоциации по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан "Город". Получив соответствующую квалификацию, наши специалисты теперь могут производить осмотр имеющегося оборудования и оценивать его состояние. По его результатам составляются акты осмотра, оценки и, в случае необходимости, акты списания пришедшего в негодность игрового оборудования. Однажды установленные качели, горки и беседки на площадке не вечные, есть понятие "срок эксплуатации оборудования", и по истечении такого срока оборудование должно быть демонтировано эксплуатирующей компанией. На основании оценки и составленных специалистом актов можно подготовить коллективное письмо от жильцов в управляющую компанию или в районную администрацию с просьбой решить вопрос с обновлением или переустройством детской площадки, спортивного комплекса или игрового поля. В рамках программ "Комфортная среда", "Конструктор двора" и "Содействие" администрация района примет просьбу жильцов о благоустройстве придомового участка на рассмотрение, а каковы будут результаты таких обращений — время покажет. Но мы уверены, что со временем все площадки нашего города будут отвечать самым высоким международным стандартам.

ООО "Наш Двор - Волга"

г. Самара, ул. Урицкого, д. 4

тел. 8(846) 201-03-01, 225-03-26

8(927) 725-03-26

master-leco.ru

Реклама