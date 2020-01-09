Сергей Богданов: "Самара останется местом притяжения венчурных инвесторов"

Основатель и руководитель YellowRokets Сергей Богданов о том, как венчурные фонды помогают предпринимателям развивать бизнес от ранних стадий до выхода на внешние рынки и как в Самарской области работают со стартапами.

— Что такое YellowRokets?

— Это акселератор и компания, управляющая венчурными фондами, в том числе Венчурным фондом Самарской области. Помимо этого, мы организуем коворкинг-пространства, помогаем стартапам привлекать инвестиции и сами инвестируем. Таким образом мы содействуем технологическим предпринимателям в реализации проектов и в выходе на глобальные рынки.

— Каковы масштабы вашей работы в цифрах?

— 286 проектов прошли акселерационные программы и мероприятия YellowRokets и привлекли финансирование в виде частных инвестиций и грантов, в первую очередь Фонда содействия инновациям. В денежном выражении это более 700 млн рублей, причем не из областного бюджета, а привлеченные извне — федеральный бюджет и частные инвесторы.

Венчурный фонд Самарской области инвестирует в стартапы уже в течение полутора лет. За это время мы зашли в восемь компаний, их общий оборот уже составляет более 200 млн рублей. Инвестиции фонда стали хорошим стартом для развития этих проектов.

— Как популярным языком объяснить, что такое венчурная сфера?

— Венчурные инвестиции — это высокорисковые инвестиции в технологические компании. Рисковые потому, что речь не идет о займах, залогах и поручительствах. Когда ты запускаешь стартап с непроверенной бизнес-моделью, всегда есть вариант, что ничего не получится и "не взлетит". В венчурной модели высокая доходность и высокие риски — одно покрывается другим.

Практика говорит о том, что из 10 проинвестированных стартапов три в любом случае придется списать, потому что у них не получилось, и инвестиции в эти компании превратятся в ноль. Еще три будут "ходячими зомби" — вроде и не обанкротились, но и не добились ничего. Три других стартапа будут показывать хороший рост, но несмотря на это, их сложно продать и на этом заработать. И только один стартап удастся успешно реализовать, благодаря тому, что капитализация компании существенно выросла.

Например, мы вложили в проект 10 млн рублей, а продали свою долю потом за 100 млн. Вот этот десятикратный рост окупит все девять остальных проектов. Важно найти ту самую "звезду", доходность которой будет многократно превышать вложенные деньги. На этом зарабатывают венчурные инвесторы.

Мы, как венчурный фонд, заходим в те проекты, которые в течение пяти лет должны достигнуть оборота как минимум в 300 млн рублей. К сожалению, мы не можем вкладываться в проекты, пусть даже хорошие, выручка которых будет в районе 10 млн рублей. Мы инвестируем в проекты с высокой доходностью, которые будут быстро расти.

— Выделяется ли Самарская область на фоне других регионов в плане поддержки стартапов?

— На мой взгляд, в данном направлении Самарская область является одним из лучших регионов в России. Для всех субъектов РФ действуют одинаковые меры поддержки на федеральном уровне, а задача региональных властей — дополнить их. В Самарской области эту задачу выполнили на отлично.

Например, Венчурный фонд Самарской области профессионально работает со стартапами и инвестирует в них на ранних стадиях от 2 до 20 млн рублей. Мы отбираем проекты не только в Самаре, но и в России в целом. Но для того, чтобы проинвестировать стартап, созданный за пределами губернии, обязательным условием является перенос юрлица в Самарскую область. Тогда налоговые поступления остаются в регионе.

Основная ценность фонда не в инвестициях — он более полезен тем, что помогает создателям стартапов выходить на глобальные рынки, искать финансирование, заводить полезные контакты. Все это приносит огромную пользу. Большинство игроков венчурного рынка сконцентрированы в Москве (наверное, до 95% венчурного рынка России).

Венчурный фонд Самарской области — это единственный не столичный фонд, который по результатам прошлого года в рейтинге Российской венчурной компании вошел в десятку самых активных посевных венчурных фондов. В топ-10 нет фондов из других городов-миллионников. Это показатель того, что в Самарской области есть рыночные игроки, которые работают в регионе и помогают развивать стартапы.

— Какие еще механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в регионе вы считаете полезными и востребованными?

— С теми, кто только планирует создать свой стартап, работает Региональный центр инноваций StartupSamara. Они делают большое количество мероприятий, в ходе которых можно получить основные знания, собрать команду, протестировать свои идеи. В Тольятти работает технопарк "Жигулевская долина", где созданы хорошие условия для развития стартапов.

Есть особая экономическая зона "Тольятти" и две Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — в Тольятти и Чапаевске. Для резидентов ТОСЭР предусмотрены налоговые льготы, и перед ними открываются большие возможности. В Чапаевске, например, инвестор, который создает рабочие места в городе, может претендовать на субсидию.

Благодаря такой структуре поддержки — инвестиции Венчурного фонда, льготное размещение в технопарке, налоговые преференции в ТОСЭР — Самарская область занимает лидирующие позиции в части создания условий для развития стартапов.

Кроме того, наш регион всегда славился сильными университетами и промышленностью, технологиями, кадрами. Разработчики стартапов могут предложить крупным компаниям проекты, ориентированные на производство инновационной продукции. Самарская область имеет очень хорошие шансы стать одним из центров технологической активности в масштабах России и глобального рынка.

— Этой осенью в Самаре прошел Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль. О чем это говорит?

— На саммит приехали инвесторы более чем из 20 стран исламского мира. Это говорит о том, что Самара видна на глобальном рынке. Они приедут домой и расскажут, что Самара — это регион с большими возможностями для предпринимателей. Как подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, наш регион является, пожалуй, одной из лучших точек для входа на российский рынок.

— Вы согласны с тем, что роль государства во всем этом является определяющей?

— Абсолютно верно. Государство должно создавать условия для того, чтобы предприниматели и инвесторы успешно работали в регионе. В Самарской области созданы и совершенствуются условия для развития технологического бизнеса и инвестиций в него.

— О чем вы говорили с инвесторами в рамках Волжского инвестиционного саммита?

— Мы провели презентацию двух стартапов, в которые ранее инвестировал средства Венчурный фонд Самарской области. Первый проект — агрегатор речных круизов в России. Онлайн-платформа создана несколько лет назад и благодаря инвестициям фонда мощно растет, показывает хорошие результаты по продажам речных круизов в нашей стране. Компания имеет планы по выходу на рынок морских круизов.

Второй стартап позволяет производителям цветочной продукции (срезанные цветы) взаимодействовать с оптовиками, которые распределяют цветы по розничной сети. Это B2B-платформа для увеличения эффективности бизнеса за счет сокращения цепочки посредников. Стартап сейчас хорошо растет, им заинтересовались несколько венчурных фондов. Новый раунд инвестиций позволит им выйти на рынки в Европе и Америке и поможет развиваться еще быстрее.

Мы хотим сделать так, чтобы вместе с нами в сделках участвовали инвесторы из других стран. Если в стартап заходит инвестор из-за рубежа — это большой успех, потому что помимо денег он будет всеми силами помогать портфельному проекту выходить на рынок своей страны.

— Был ли отклик по итогам презентации?

— Интерес, безусловно, есть. Но обычно такие сделки закрываются не на мероприятии, а спустя несколько месяцев после него. От классического бизнеса стартапы отличаются тем, что речь идет всегда про глобальный рынок. Инвесторы, которые вкладывают в технологический сектор, понимают, что здесь границ нет, это всегда трансграничные инвестиции. Находить стартапы в России и инвестировать из-за рубежа — это хорошая идея.

— Планируете ли проводить Международный саммит инвесторов ранних стадий Vox Angels в следующем году?

— Изначально саммиты для бизнес-ангелов проходили в Самаре, а еще раньше мы проводили слет бизнес-ангелов в Тольятти. В 2016 году нас поддержала Российская венчурная компания, и большой саммит Volga Angels прошел в "Волжском утесе", а в 2018 году — в "Русской охоте" при поддержке правительства региона.

Сейчас мы ведем переговоры с правительством Самарской области о проведении саммита в регионе в следующем году. Формат, время и место проведения сейчас обсуждается, но точно можно сказать, что Самара останется местом притяжения венчурных инвесторов.