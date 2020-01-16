Уходящий год принес Красноярскому району много новых задач и перспектив, которые открываются с началом реализации нацпроектов. Совместные усилия региональной власти и местного самоуправления в их реализации имеют один вектор. И он направлен на решение вопросов жителей, которые чаще стали обращаться к власти, а это показатель роста доверия жителей Красноярского района к власти.

Для подрастающего поколения

Красноярский район участвует в 10 из 12 национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Эти проекты направлены на развитие территорий и улучшение качества жизни людей. Речь идет о строительстве новых объектов социальной сферы, ремонте и реконструкции учреждений культуры, благоустройстве территорий, строительстве новых дорог. Словом, обо всем том, что лежит в основе благополучия граждан.

Благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в с. Белозерки на территории коттеджного поселка "Экодолье" ведется строительство детского сада на 140 мест с ясельной группой. Последний детский сад был построен в районе в 1997 году. Население Красноярского района - более 57 тысяч человек, и с каждым годом эта цифра стабильно увеличивается, в том числе и за счет появления малышей. Поэтому вопрос строительства детских садов - тема очень актуальная. В рамках национального проекта "Демография" запланировано строительство еще двух детских садов.

В 2020-м планируется приступить к возведению нового детского сада на 250 мест в с. Красный Яр. В настоящий момент определено место под объект, разработан проект, который находится на государственной экспертизе. После проведения всех необходимых процедур начнется стадия реализации. Кроме того, в план реализации нацпроектов включено строительство сада в КП "Звездный". Территория здесь также динамично развивается, количество детей с каждым годом увеличивается.

Особое внимание уделяется и образовательным учреждениям. В частности, по наказам родителей ведется работа по капитальному ремонту школ. В этом году были проведены масштабные работы в школе с. Красный Яр. Обновление сетей, замена окон обеспечивает снижение теплопотерь, а значит, и экономию средств на коммунальные расходы и, главное, улучшает условия для обучения детей. В дальнейшем запланированы работы по капитальному ремонту школы с. Белозерки. В недалекой перспективе - строительство школы в поселке Новосемейкино. Здесь в рамках обязательств районной администрации выделен и подготовлен земельный участок, разработан проект, который прошел государственную экспертизу. Более того, проект строительства школы в Новосемейкино был представлен губернатором Дмитрием Азаровым в Совете Федерации во время проведения Дней Самарской области, где регион заручился поддержкой в части выделения средств на строительство школы. Речь идет об объекте на 675 мест стоимостью порядка 450 млн рублей. И сегодня область ожидает выделения средств из федерального бюджета.

По ровным дорогам к "точкам роста"

За счет реализации национального проекта "Образование" в районе уже в этом году произошли принципиальные изменения в системе среднего образования. Речь идет о запуске в школах с. Красный Яр и Новый Буян проекта "Точка роста". Здесь с использованием современных технологий по-новому будут преподаваться информатика, технология и другие предметы. А в школе им. Зеленова п. Новосемейкино был открыт мини-технопарк "Квантум". Это площадка для освоения технических и IT-направлений. Кроме того, здесь же, в Новосемейкино, обновились классы технологии, которые играют важную роль в воспитании подрастающего поколения и привития ребятам важных жизненных навыков. Работа в этом направлении продолжается, на 2020 год запланировано создание еще трех "Точек роста" в школах района.

В рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области на территории Красноярского района в 2019 году отремонтирован участок региональной дороги "Урал -Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка, которая проходит по самому центру села Большая Раковка. И речь идет не просто о замене асфальтового полотна, но и о строительстве тротуаров, установке ограждений и освещения. В Новосемейкино было отремонтировано дорожное полотно на ул. Советской, на неудовлетворительное состояние которого ранее жаловались жители поселка.

Важно, что ежегодно размер финансирования строительства и ремонта дорог Красноярского района увеличивается. И по сравнению с 2016 годом в 2019 году объем финансирования увеличился в шесть раз. Конечно, реализация крупных проектов строительства и реконструкции дорог в районе невозможна без поддержки губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.

Рассматривается вопрос реконструкции дорожного полотна трассы М-5 от Новосемейкино до Красного Яра. В частности, на перспективу планируется вместо красноярского кольца построить транспортную развязку, а также три надземных перехода.

Мост в будущее

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал стратегию пространственного развития территорий, в которую вошел и Красноярский район. В этом году были проведены торги, и подрядчик уже приступил к работе по строительству моста через реку Сок в районе п. Волжский. На следующий год запланированы работы по ремонту и реконструкции двух мостовых переходов. Первый - через реку Кондурчу в поселках Кириллинский и Малиновый Куст.

В этом году за счет национального проекта "Здравоохранение" в с. Кривое Озеро построен современный фельдшерско-акушерский пункт. На следующий год запланировано строительство ФАПа в с. Малая Каменка.

Кроме того, по итогам визита в Центральную районную больницу министра здравоохранения региона Михаила Ратманова на 2020 год сформированы планы по реконструкции детского и взрослого поликлинических отделений и реализации проекта "Бережливая поликлиника". Это позволит сделать современный ремонт и обустройство помещений, оснастить медицинское учреждение высококачественным оборудованием, которое повысит уровень предоставляемых услуг.

Продолжается развитие спортивных объектов Красноярского района. Например, на территории Красноярского спортивного комплекса установлена современная детская площадка. Кроме того, были проведены работы по ремонту и строительству универсальных спортивных площадок. Так, новые объекты появились в Коммунарском, Большой Раковке и других поселениях. Всего в 2019 году установлено 13 универсальных площадок.

Принципиально важным остается создание физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в районном центре. Эта идея нашла поддержку у правительства региона. Сейчас идет проектирование спортивного объекта.

Большое внимание уделяется вопросам благоустройства поселений. В текущем году по программе "Комфортная городская среда" были обновлены четыре общественные территории: построена спортивная площадка в с. Красный Яр, благоустроена центральная площадь в п. Мирный, в Новосемейкино фактически создана пешеходная аллея, а в с. Хилково перед местным Домом культуры возведена сцена и установлена детская площадка. Также новый вид приобрели 19 дворовых территорий. За три года реализации программы благоустроены 71 дворовая и семь общественных территорий.

Комплексный подход

Серьезным подспорьем в деле благоустройства поселений стал инициированный губернатором Самарской области проект "СОдействие". В рамках этого проекта жители получили возможность реализовать свои инициативы. Например, был благоустроен парк Победы в с. Шилан, преобразилась площадка перед Домом культуры "Кристалл" в поселке Новосемейкино. Всего из областного бюджета Красноярскому району было выделено 2 млн рублей.

Уже в следующем году для сельских районов стартует проект "Комплексное развитие сельских территорий". Он предполагает создание в 14 населенных пунктах общественных пространств, которые должны стать центром притяжения жителей самых разных поколений.

Темпы строительства в национальном проекте "Жилье и городская среда" показали хорошую динамику. В этом году Красноярский район по плану должен был ввести в эксплуатацию 56,52 тыс. кв. м. Фактический же показатель превысил 67 тыс. кв. м.

В этом году благодаря реализации национального проекта "Культура" детская школа искусств села Красный Яр получила новый инструмент - фортепиано. На 2022 год запланировано создание на базе центральной районной библиотеки современного культурного центра, который будет объединять людей разных поколений и интересов. Это так называемые модельные библиотеки. Уже сейчас соответствующие проекты созданы в Тольятти, Сызрани и соседнем Сергиевском районе. Реализация национального проекта в Красноярском районе обсуждалась с министром культуры Самарской области Борисом Илларионовым в ходе его недавнего визита.

В тройке лидеров

Отдельно в перечне нацпроектов представлена экономическая составляющая. Так, в трех национальных проектах - "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальных инициатив", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости" - активно участвуют красноярские предприниматели и предприятия. Локомотивами здесь выступают ПАО "Коттедж", НПО "АэроВолга", ООО "Амонд". К примеру, в текущем году "АэроВолга" произвела отгрузку самолетов Borey в Германию и Канаду. То есть уже сейчас мы можем говорить о том, что Красноярский район представлен на мировом рынке.

По данным министерства экономического развития области, по итогам девяти месяцев 2019 года Красноярский район вошел в тройку лидеров по динамике экономического развития. В основу рейтинга района в том числе закладываются и достижения сельскохозяйственной отрасли. Традиционно красноярские аграрии являются неотъемлемой составляющей успеха района. Благодаря красноярским сельхозпроизводителям в этом году предприятия АПК собрали 60000 тонн зерна.

В отрасли складываются благоприятные условия для развития. Подтверждением тому служит создание новых крестьянско-фермерских хозяйств на территории района. Планировалось, что в этом году таковых будет шесть, но в итоге было создано 18 КФХ.

В этом году при поддержке фракции партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе в с. Большая Раковка была установлена универсальная спортивная площадка, и сейчас объект пользуется большой популярностью. Кроме того, партия осуществляет контроль за ходом реализации национальных проектов.

Следующий год для всей страны будет юбилейным - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Каждому из нас важно понимать, что мы обязаны сохранить и приумножить то наследие, за которое сражались и погибали наши деды и прадеды. В 2019 году в Красноярском районе появилось два памятных объекта: в с. Красный Яр установлен танк Т-64, посвященный защитникам нашей Родины, и в пос. Новосемейкино рядом с памятником Алеше размещена зенитная установка. Также ведется работа по обновлению памятных обелисков, по улучшению условий жизни ветеранов ВОВ.

Большая работа проводится по патриотическому воспитанию молодых красноярцев. В этом году юнармейцы приняли участие в Параде Памяти на площади Куйбышева, который и стал стартом юбилейных торжеств.

Конечно же, важным направлением остается реализация национальных проектов. Показатели на следующий год будут устанавливаться с прицелом на результаты года текущего. А значит, в случае с Красноярским районом планка будет повышена.

Михаил Белоусов, глава Красноярского района:

- Основной задачей районной власти является создание условий для динамичного развития территории, чтобы каждый житель Красноярского района почувствовал, что район с каждым годом становится все лучше, комфортнее и привлекательней для жизни. Конечно, это возможно лишь с участием самих жителей, которые заинтересованы в развитии и процветании Красноярского района, нашего общего дома.