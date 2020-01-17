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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский производитель самолетов-амфибий НПО "АэроВолга" расширяет зарубежные рынки сбыта

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НПО "АэроВолга" производит уникальные самолеты-амфибии, которые успешно продаются по всему миру, завоевывая новые рынки. Председатель совета директоров НПО "АэроВолга" Сергей Алафинов рассказал "Итогам года" о ближайших планах предприятия.

Фото: предоставлено НПО "АэроВолга"

НПО "АэроВолга" на протяжении многих лет выпускает восьмиместные машины собственной разработки LA-8, а два года назад на предприятии стартовал серийный выпуск легкого двухместного самолета "Borey". Как рассказал генеральный конструктор, председатель совета директоров НПО "АэроВолга" Сергей Алафинов, в январе текущего года компания получила сертификат на самолет "Борей" в Канаде, а к концу года планируется завершить сертификацию в Германии.

"Канадский сертификат открыл нам рынок Канады, а немецкий сертификат открывает рынок Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, — пояснил Сергей Алафинов. — Кроме того, мы плотно работаем с рынком Австралии, со следующего года начинаем осваивать рынок США".

Рабочий цикл — от разработки проекта, изготовления изделия, испытаний машин малой авиации и реализации продукции — обеспечивают 85 сотрудников. Практически все материалы и комплектующие изготавливаются в России из отечественных материалов, в то время как авионика и аккумуляторы — импортные, поскольку в нашей стране их не выпускают.

Производственные мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск 10-15 самолетов "Borey" и 6-10 самолетов LA-8. В этом году компания заключила контракты на производство пяти самолетов, два из них уже поставлены заказчикам, сейчас завод готовится к отгрузке остальных машин.

Фото: Сергей Алешин

Самолеты компании "АэроВолга" оптимально подходят для перевозки грузов и пассажиров, а также для проведения различных видов мониторинга, в том числе в экстремальных условиях. Компания реализует масштабный кругосветный проект, в рамках которого машины в полной мере демонстрируют свою надежность и летные качества. Первая часть проекта была выполнена летом прошлого года. Из аэропорта в селе Красный Яр на трех самолетах стартовала арктическая экспедиция, которая длилась более 40 дней. За это время два LA-8 и "Borey" облетели девять стран и преодолели более 20 тысяч километров над полярными территориями. Подобный перелет на отечественных самолетах-амфибиях прошел впервые в истории российской авиации. Самолеты летели на высоте до трех тысяч метров со скоростью около 200 км в час.

"В ходе экспедиции мы проводили комплекс научных исследований, включая экосистему, а также изучали культурные и этнографические особенности территорий, — рассказал Сергей Алафинов. — Данные о влиянии климата Арктики на организм пилотов были переданы для исследований в Академию наук РФ. Доклады озвучены в администрации Президента РФ и в Российском географическом обществе".

Вторым циклом кругосветки станет Антарктида, сейчас специалисты компании работают над маршрутом и обсуждают сроки перелета. Планируется, что антарктическая часть будет реализована на рубеже 2020-21 годов.

Компания "АэроВолга" делает упор на развитие цифровых технологий и обсуждает новые проекты по строительству самолетов-амфибий. "Главное — это рынок, над его расширением мы активно работаем", — подчеркивает Сергей Алафинов.

Гид потребителя

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